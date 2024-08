Hamburg-Billstedt: Mann nach Streit erstochen Stand: 20.08.2024 09:39 Uhr Die Tat ereignete sich am späten Montagabend am U-Bahnhof Billstedt. Dort sind offenbar mehrere Männer in einen Streit geraten, weshalb ist noch unklar.

Einer der Beteiligten zog ein Messer und stach auf einen der Männer ein. Der ging schwerst am Oberkörper verletzt zu Boden. Zeugen haben die Polizei und Feuerwehr gerufen. Die alarmierten Sanitäter und ein Notarzt versuchten noch den Schwerverletzten wiederzubeleben, das gelang aber nicht. Er starb am Maukestieg, in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes.

Suche nach den Tätern dauert an

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Polizisten suchten im Umfeld des Bahnhofes nach den Tätern. Beamte in weißen Schutzanzügen sicherten am Tatort Spuren und machten Fotos. Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.08.2024 | 09:00 Uhr