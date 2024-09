Hamburg: A7 nach Lkw-Unfall in beiden Richtungen wieder frei Stand: 13.09.2024 13:49 Uhr Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der A7 in Hamburg nach Angaben der Polizei in eine Baustelle gefahren. In Fahrtrichtung Süden war die Autobahn deswegen bis zum Mittag zwischen Volkspark und Waltershof gesperrt. Nun fließt der Verkehr wieder - mit Einschränkungen.

In der Nacht hat der Lkw bei Waltershof sogenannte Fahrbahntrenner aus Beton umgefahren. Sie sind tonnenschwer und müssen von einem Kran wieder aufgerichtet werden. Der Lastwagen wurde inzwischen geborgen. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten seien nun zwei Fahrbahnen Richtung Süden wieder frei, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale. Der dritte Fahrstreifen bleibt zunächst noch für Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Auffahrt Othmarschen soll am Nachmittag wieder befahrbar sein.

Um den Stau im morgendlichen Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten, waren im Stadtgebiet die Ampeln angepasst worden. Trotz der Öffnung beider Richtungen seien die Straßen sehr belastet. Die Verkehrsleitzentrale hofft, dass sich der Verkehr nun wieder entzerrt. In Richtung Norden ist die Autobahn bereits seit 7 Uhr wieder frei.

Sperrung auf der A1 sorgt ebenfalls für Stau in Hamburg

Nach ersten Erkenntnissen war der 40-Tonner gegen 3 Uhr etwa 500 Meter nach dem Elbtunnel nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Baustelle gefahren. Am Ende sei der Lastwagen auf der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lkw aufgerissen. Rund 700 Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Probleme gibt es aber nicht nur auf der A7, sondern auch auf der A1. Dort wird am Pylon der Norderelbbrücke gearbeitet - einem Bauteil, an dem die Seile der Brücke befestigt sind. Ein Gerüst muss aufgestellt werden, um in großer Höhe Schweißnähte und alte Bleche zu überprüfen.

