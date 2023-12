Hafencity-Vereine sollen Sportanlage am Berliner Tor nutzen Stand: 30.12.2023 13:21 Uhr Büros, Wohnungen, Shoppingmeilen, Schulen und Kindergärten: Die Hamburger Hafencity bietet inzwischen eine gute Infrastruktur. Was fehlt, ist ein Wettkampf-tauglicher Sportplatz und den sollen die Hafencity-Vereine jetzt bekommen.

In der Hafencity ist für eine große Vereins-Sportanlage allerdings kein Platz eingeplant. Zu ihrer neuen Sportanlage müssen die Vereine deshalb künftig ausweichen - ins Nachbarquartier nach Hammerbrook. Dort wird die schon bestehende Sportanlage am Anckelmannsplatz am Berliner Tor im kommenden Jahr modernisiert.

Kunststoffrasen und Multifunktionsgebäude

Das Wettkampf-taugliche Großspielfeld bekommt einen Kunststoffrasen und perspektivisch ist noch ein Multifunktionsgebäude geplant. Im kommenden August soll der Umbau fertig sein, heißt es vom Bezirk Mitte. Wie bisher bleibt die Anlage dann vor allem dem Vereinssport vorbehalten - Hauptnutzer wird der Störtebeker SV sein.

Weitere Sportanlage für Hafencity-Bewohner geplant

Aber auch für Schulsport soll der dann offizielle "Hafencity-Sportplatz" genutzt werden. Finanziert wird das Projekt von der Hafencity GmbH. Die plant auch noch eine Sportanlage im Oberhafen, für Hafencity-Bewohnerinnen und -Bewohner, die nicht im Verein Sport treiben. Wann die fertig wird, ist aber noch nicht klar.

