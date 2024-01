Habeck in Hamburg: "Dürfen Wanken der Demokratie nicht zulassen" Stand: 13.01.2024 07:24 Uhr Beim Neujahrsempfang der Grünen-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine emotionale Rede gehalten. "Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Demokratie ins Wanken gerät", sagte er.

Mit Haltung ins neue Jahr gehen - darauf schwor Habeck am Freitagabend die rund 800 Gäste im Hamburger Rathaus ein. Es werde entscheidend davon abhängen, ob wir dieses Jahr zu einem guten Jahr machen, dass sich jede und jeder einbringe. "Körperhaltung, wie man auf dem Platz geht, die Spannung, mit der man in das Spiel geht, die wird darüber entscheiden, wie viele mitmachen wollen", so der Bundeswirtschaftsminister.

Habeck: "Hauptgegner sind die Antidemokraten"

Mitmachen bei Wahlen, mitmachen beim Schutz der demokratischen Werte - da sei Zusammenarbeit gefragt, sagte Habeck: "Der Hauptgegner in dieser Zeit ist niemals eine andere demokratische Partei, sondern es sind die Antidemokraten, die diese Republik ins Wanken bringen wollen." Habeck machte in seiner Rede auch Mut: Das, was die Menschen in die Arme der Populisten treibe, könne verändert werden, sagte er. "Das ist kein Voodoo, es ist nur Politik."

Jasberg: AfD-Verbot ernsthaft prüfen

Jennifer Jasberg, die Co-Fraktionschefin der Hamburger Grünen, sagte: "Es ist an der Zeit, nicht nur entsetzt auf das brennende Haus zu schauen, sondern mit dem Löschen zu beginnen." Deshalb sei ein Verbotsverfahren der AfD jetzt ernsthaft zu prüfen, so Jasberg.

