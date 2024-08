Gutscheine für ein Frühstück bei StrandPauli Hamburg gewinnen Stand: 02.08.2024 12:00 Uhr In der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es tolle Preise für Sie. Bis zum 30. August können Sie an der Verlosung von Gutscheinen für ein Frühstück im Beachclub StrandPauli teilnehmen.

Endlich Sommer in Hamburg! Eine gute Gelegenheit, es sich in einem Beachclub gemütlich zu machen - am besten mit Blick auf die Elbe. NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen fünf Gutscheine für ein Deluxe-Frühstück für jeweils zwei Personen im Beachclub StrandPauli. Die Gutscheine haben einen Wert von je 50 Euro.

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Am Freitag, den 30. August 2024, um 12 Uhr endet das Gewinnspiel und die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost. Mit etwas Glück sind Sie dabei.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier lesen Sie die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen und gewinnen

