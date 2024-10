Grundsteuer: Hamburgs Finanzsenator Dressel startet Info-Kampagne Stand: 16.10.2024 09:15 Uhr Wie viel Grundsteuer müssen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter in Hamburg im kommenden Jahr zahlen? Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) startete dazu am Dienstag eine Info-Kampagne.

"Fair für alle" - so lautet der Name der Kampagne. Das ist für Dressel die Grundidee der Grundsteuerreform in Hamburg. Die neuen Regeln gelten ab dem 1. Januar kommenden Jahres. Die entsprechenden endgültigen Grundsteuerbescheide mit der exakten Summe sollen aber erst im März verschickt werden. Dies erwecke den Eindruck, dass die Hamburger unliebsame Nachrichten erst nach der kommenden Bürgerschaftswahl erhalten sollen, sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thilo Kleibauer, dazu. Dressel konterte diesen Vorwurf: "Der ist einfach Käse, weil man schon jetzt sehen kann, was auf einen zukommt."

Dressel: Rund zehn Prozent der Bescheide noch nicht erteilt

Die Finanzbehörde stellt auf der Internetseite www.grundtseuer-hamburg.de Hilfe für die Berechnung der individuellen Grundsteuer bereit. Allerdings haben noch nicht alle Eigentümerinnen und Eigentümer ihren ersten Bescheid erhalten. Dressel räumte ein: "Wir haben immer noch rund zehn Prozent der Grundsteuerwertbescheide, die noch nicht erteilt sind."

Info-Tour durch Hamburger Bezirke

Zudem müssen Härtefälle überprüft werden - und bei weitem nicht alle Eigentümerinnen und Eigentümer haben bereits eine Einzugsermächtigung erteilt. In den kommenden Wochen startet Dressel nun mit Mitarbeitern aus der Finanzbehörde und der Finanzämter zu einer Info-Tour durch alle sieben Bezirke.

