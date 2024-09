Grüner Diesel aus dem Harburger Hafen: Baustart für neue Anlage Stand: 12.09.2024 19:46 Uhr Auf dem Gelände der Holborn Raffinierie in Hamburg-Harburg hat am Donnerstag der offizielle Bau für eine Produktionsanlage begonnen, die zukünftig grünen Diesel herstellen soll. Anfang 2027 soll die Anlage dann in Betrieb gehen.

Hergestellt werden soll der Diesel auf Basis von Altspeiseöl und Abfallstoffen. Auf der rund viereinhalb Fußballfelder großen Anlage sollen jährlich 220.000 Tonnen erneuerbarer Diesel sowie nachhaltiger Flugkraftstoff produziert werden.

400 Millionen Dollar Kosten

Die Holborn Gruppe investiert rund 400 Millionen Dollar in die neue Anlage. Der Komplex umfasst unter anderem eine Vorbehandlungsanlage, in der die angelieferten Rest- und Abfallstoffe sortiert werden. Im Anschluss gelangen die Stoffe dann in die Hauptanlage, in der der Diesel dann hergestellt wird. Zusätzlich soll die neue Anlage mit der bereits bestehenden Infrastruktur verbunden werden, um den nachhaltigen Diesel über Pipelines zu verteilen.

Die Anlage ist deutschlandweit die erste ihrer Art. Die Holborn Raffinerie geht davon aus, dass sich dadurch künftig rund 800.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen lassen.

