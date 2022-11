St. Pauli: "Grüner Bunker" bekommt erste Bäume Stand: 09.11.2022 07:18 Uhr Der alte Hochbunker am Heiligengeistfeld im Hamburger Stadtteil St. Pauli wird grün: Heute startet die Bepflanzung.

In den kommenden Monaten sollen die fünf neuen Etagen mit insgesamt 4.700 Bäumen, Sträuchern, Hecken und Kletterpflanzen begrünt werden. Wenn die Witterung mitspielt, soll die Bepflanzung nach Angaben der Organisatoren bis Anfang 2023 abgeschlossen sein.

Ein Pfad soll zum öffentlichen Dachgarten führen

Ein bepflanzter Bergpfad führt dann an den Außenseiten des Bunkers nach oben. Er endet in 58 Metern Höhe auf dem öffentlichen Dachgarten. In dem Bunker entsteht Platz für ein Hotel und eine Halle für bis zu 2.200 Gäste. Tagsüber soll sie für Schulsport genutzt werden, abends und an Wochenenden sind Konzerte und Lesungen geplant. Zudem sollen ein Hotel mit 136 Zimmern, Räume für Kunst und Kultur sowie eine Bar und ein Restaurant unterkommen.

