Großer Andrang im neuen Westfield-Einkaufszentrum Stand: 12.04.2025 20:23 Uhr Am ersten Wochenende nach seiner Eröffnung hat das neue Westfield-Einkaufszentrum in der Hamburger Hafencity viele Menschen angezogen.

Schon am Freitag wurden im Überseequartier knapp 100.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Am Sonnabend dürften es noch einmal deutlich mehr gewesen sein. Bei sonnigem Frühlingswetter füllten die Neugierigen und Kauflustigen das riesige Zentrum. Im Parkhaus und auf den Zufahrtswegen bildeten sich lange Staus. Auch die U-Bahn-Züge auf dem Weg in die Hafencity waren voll.

"Umsätze und Besucherzahlen fantastisch"

Quartiersmanagerin Theda Mustroph sagte dem Hamburg Journal: "Am ersten Tag war bei den Besuchern viel Neugierde, aber eigentlich schon ab dem zweiten Tag ist das Portmonee aufgegangen." Die Geschäftsinhaber seien "wahnsinnig zufrieden". Die Erwartungen seien teilweise mehr als übertroffen worden. "Die Umsätze sind fantastisch, genauso wie die Besucherzahlen."

16 Millionen Besucher im Westfield Überseequartier erwartet

Über die Hälfte der im Quartier vertretenen Marken und Konzepte waren nach Angaben des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bisher nicht in der Hamburger Innenstadt vertreten. Ein Drittel sei überhaupt noch nicht in der Hansestadt ansässig, etwa die Modegeschäfte Breuninger, Stradivarius, Oysho, Karl Lagerfeld oder Luis Trenker sowie das digitale Kunstzentrum "Port des Lumieres". URW rechnet mittelfristig mit mehr als 16 Millionen Besuchern und Besucherinnen jährlich.

Arbeiten gehen weiter - Kreuzfahrtterminal geplant

Das Westfield Überseequartier soll am Ende eine Geschossfläche von 419.000 Quadratmetern verteilt über 13 Gebäude haben. Auch ein Kreuzfahrtterminal sowie Hotels und Büros gehören zu den Planungen, dort laufen noch Arbeiten. 170 Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit sind vorgesehen. Das allein sind den Angaben zufolge 94.000 Quadratmeter. 95 Prozent seien vermietet.

