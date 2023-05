Große Einlaufparade läutet Hamburger Hafengeburtstag 2023 ein Stand: 05.05.2023 16:00 Uhr Der 834. Hamburger Hafengeburtstag hat begonnen. Zu den Höhepunkten am Freitag gehörte die traditionelle Einlaufparade.

Zum Auftakt des Hafenfests fand zunächst traditionelle Gottesdienst im Michel statt. Die Predigt hielt Hauptpastor Alexander Röder mit dem Moderator Ingo Zamperoni.

Hunderte Schiffe beim Hafengeburtstag

Angeführt hat die Einlaufparade in diesem Jahr die "Fregatte Hamburg". Rund 250 Schiffe folgten ihr, darunter majestätische Großseglern wie der "Alexander von Humboldt II" und die "Dar Mlodziezy", Marineschiffe, bis hin zu modernen und historischen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr oder der Bundespolizei. Mit "Hamburg, meine Perle" von Lotto King Karl endete die Parade.

Videos 2 Min 834. Hamburger Hafengeburtstag beginnt Zur dreitägigen Feier werden rund eine Million Gäste erwartet. NDR Reporter Simon Ritter mit ersten Eindrücken. 2 Min

Umfangreiches Programm

Insgesamt werden am Wochenende mehrere Hunderttausend Gäste erwartet. Und die können auch in diesem Jahr wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es ein umfangreiches Programm. Auf der NDR Bühne vor dem Alten Elbtunnel treten an drei Tagen mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler auf, darunter Raum27, und Stefan Gwildis.

Gäste können auch an Bord der Schiffe gehen

Viele der Schiffe können während es Hafengeburtstags besichtigt werden. An den Landungsbrücken liegen zum Beispiel der Hochseeschlepper "Elbe" und das Zollschiff "Borkum". Auch das Shuttle zur "Peking" legt hier ab. Auch an der Überssebrücke, in der Hafencity, im Hafenmuseum, Hansahafen und im Museumshafen Övelgönne können Besucherinnen und Besucher einen Blick in die Maschinenräume werfen. Öffnungszeiten und Informationen zu den teilweise kostenpflichtigen Besichtigungen sind auf der Seite zu den Schiffsbesichtigungen beim Hafengeburtstag 2023 zu finden.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Der HVV weitet sein Angebot tagsüber und auch nachts aus. Bei den Elbfähren kommt es allerdings zu Einschränkungen.

