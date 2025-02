Grippe: Zahl der Erkrankten in Hamburg stark gestiegen Stand: 09.02.2025 08:36 Uhr Die Grippewelle ist in vollem Gange. Immer mehr Menschen in Hamburg erkranken derzeit an den Influenzaviren.

Die Zahl der Grippe-Erkrankungen in Hamburg ist zuletzt deutlich gestiegen. Der jüngsten "Infekt-Info" des Instituts für Hygiene und Umwelt zufolge wurden in den ersten vier Wochen dieses Jahres 1.705 Influenza-Fälle in Hamburg registriert, im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 1.195 Fälle. In der dritten Kalenderwoche 2025 wurden 420 und in der vierten Kalenderwoche 701 neue Fälle gemeldet.

Mehr Atemwegserkrankungen bei Kindern

Insgesamt seien seit Beginn der Grippe-Saison Anfang Oktober bis Ende Januar 2.169 labordiagnostisch bestätigte Infektionen an das epidemiologische Landeszentrum übermittelt worden, im Vorjahr waren es 1.766 Fälle. Davon mussten 481 Erkrankte (22 Prozent) im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt sei die Zahl der Atemwegserkrankungen bundesweit in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, insbesondere bei Kindern.

"Die Grippewelle hat begonnen, und deren wahres Ausmaß ist noch nicht absehbar", sagte Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Krankenkasse Barmer in Hamburg. Es sei noch nicht zu spät, sich gegen die Influenza impfen zu lassen. Die Grippeimpfung biete einen einfachen und effektiven Schutz gegen diese Atemwegserkrankung.

