Göring-Eckardt informiert sich in Hamburg über Long Covid Stand: 26.07.2023 07:12 Uhr Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat sich am Dienstag am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) über die Auswirkungen von Long Covid informiert. Vor drei Jahren startete dort Langzeitstudie zu der Krankheit.

Es geht um Geld und um politische Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssten. Deshalb hat sich Katrin Göring-Eckhardt am UKE schlau gemacht - für die Bundestagsfraktion der Grünen: "Es ist gut, dass es diese Forschung gibt, dass sie relativ frühzeitig angefangen wurde hier in Hamburg, weil wir dadurch sehen, welche Langzeitfolgen es tatsächlich gibt. Und Patientinnen und Patienten, die eben seit drei Jahren schon in dieser Studie sind. Da kann man natürlich sehr gute Aussagen treffen", so Göring-Eckhardt.

Sie betonte auch, dass die Versorgung von Betroffenen deutlich verbessert werden müsse. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an zu wenigen Therapieplätzen für Betroffene von Long Covid in Hamburg gegeben.

Versorgung von Betroffenen muss verbessert werden

Trotzdem liegt vieles noch im Dunkeln. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schätzt, dass zwischen 6 und 15 Prozent der Corona-Infizierten an Long Covid erkranken. Linda Heitmann, grüne Bundestagsabgeordnete für Altona, fordert deshalb: "In der Versorgung muss noch einiges nachgearbeitet werden, aber überall in Deutschland, damit die Betroffenen einfach mehr Anlaufstellen finden."

Eine gute Nachricht brachte die Delegation aus dem UKE mit: einem Großteil der Studienteilnehmer geht es inzwischen deutlich besser.

