Glätte bleibt - am Wochenende kommt wohl viel Schnee dazu Stand: 03.02.2021 18:24 Uhr Gefrierender Regen und glatte Straßen in Hamburg: Der Winterdienst war am Mittwoch stundenlang im Einsatz. Für die nächsten Tage erwarten die Meteorologen weiterhin Glatteis und danach heftige Schneefälle.

"In den nächsten zwei Tagen wird die Wetterlage erstmal so bleiben wie sie jetzt ist - immer wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt", sagte Weetterexperte Frank Böttcher am Mittwochnachmittag dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Dazu komme Regen, gefrierender Regen und Schnee. "Die Glätte auf den Straßen wird uns erhalten bleiben."

Bis zu 40 Zentimeter Schnee am Wochenende?

Am Wochenende komme dann eine "spannende Wetterlage" auf uns zu. "Sie hat das Potenzial, dass wir Hamburger mal richtig Schnee bekommen. Einige Vorhersagemodelle zeigen Schneemengen von bis zu 40 Zentimeter, andere gehen von 5 bis 10 Zentimetern aus."

Am Mittwochmorgen war der Winterdienst der Stadtreinigung mit rund 350 Fahrzeuge im Einsatz, um Straßen, Gehwege und Bushaltestellen zu räumen und zu streuen.

