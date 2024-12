Stand: 19.12.2024 19:51 Uhr Getöteter 38-Jähriger in Dulsberg: Prozessauftakt am Landgericht

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 38-Jährigen in Dulsberg hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Hamburger Landgericht begonnen. Der Angeklagte soll seinen Mitbewohner erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor. Die Beamtinnen und Beamten hatten den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung festgenommen.

