Stand: 16.06.2024 19:17 Uhr Gesuchter 27-Jähriger gefasst: Vater bewahrt Sohn vor Haft

Bei Kontrollen am Hauptbahnhof hat die Polizei am Sonnabend einen 27-Jährigen angetroffen, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Seit knapp zwei Jahren wird der Mann aus Dänemark wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Er hatte eine Geldstrafe von 450 Euro nicht gezahlt und sollte stattdessen 15 Tage Haft absitzen. Nach einem Anruf zahlte sein Vater das Geld bei der Flensburger Bundespolizei, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.06.2024 | 19:30 Uhr