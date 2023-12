Geldautomat am Hamburger S-Bahnhof Ohlsdorf gesprengt

Stand: 19.12.2023 07:37 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag am Ohlsdorfer S-Bahnhof in Hamburg einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun nach drei Verdächtigen.