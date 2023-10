Schon wieder ein Geldautomat in Hamburg gesprengt Stand: 11.10.2023 08:02 Uhr Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Es ist bereits der dritte Fall binnen weniger Tage in der Hansestadt.

Betroffen ist dieses Mal die Postbank in der Hellbrookstraße. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gegen 4.20 Uhr von einem gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen. Mindestens drei Unbekannte hatten sich Zutritt zum Vorraum der Filiale verschafft und dort einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Ob sie das wie üblich mit einem Gasgemisch taten oder einen Sprengstoff nutzten, ist noch unklar. Gasflaschen habe man keine gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Gebäude beschädigt

Die Täter konnten flüchten - wie viel Beute sie machten, ist noch unklar. Ein Großaufgebot der Polizei fahndet nach den Flüchtigen. Am Tatort sichern Ermittlerinnen und Ermittler Spuren. Weil das Gebäude durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss außerdem ein Bauexperte die Statik zu prüfen.

Kurz zuvor Geldautomat in der City Nord gesprengt

Erst in er Nacht zum Dienstag hatten Unbekannte in der City Nord einen Geldautomaten gesprengt. Vor knapp zwei Wochen gab es einen weiteren Fall in Lurup.

