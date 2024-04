Gasleitung wird bei Bauarbeiten in Hamburg beschädigt Stand: 03.04.2024 06:36 Uhr In Hamburg-Schnelsen ist am Dienstagabend bei Bauarbeiten eine größere Gasleitung beschädigt worden. Gasnetz Hamburg, Feuerwehr und Polizei waren stundenlang im Einsatz.

Gegen 18 Uhr hatten Bauarbeiter am Schleswiger Damm / Wendlohstraße starken Gasgeruch in der Nase. Bei der Überprüfung bemerkten sie einen Riss in einer großen Gasleitung - offenbar hatte ein Bagger sie beschädigt. Die Arbeiter riefen die Feuerwehr, die mit etwa 30 Einsatzkräften anrückte und zunächst die Bewohnerin eines benachbarten Hauses in Sicherheit brachte. Auch weitere Anwohner und Anwohnerinnen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in einem bereitgestellten Linienbus betreut.

Gasleitung muss jetzt repariert werden

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Baugrube weiträumig ab und leitete den Verkehr um. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gasnetz Hamburg dichteten die Leitung ab. Der Umweltdienst der Feuerwehr prüfte während der gesamten Einsatzdauer immer wieder die Umgebungsluft auf giftige Stoffe. Andere Einsatzkräfte sorgten dafür, dass sich das Gas nicht entzündet. Kurz nach Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden. Die Gasleitung muss aktuell noch repariert werden.

