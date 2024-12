Stand: 03.12.2024 06:37 Uhr Gasleck in Harburg sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Wegen eines Gaslecks in einem Mehrfamilienhaus in Harburg sind 36 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Nach umfangreichen Entlüftungsmaßnahmen konnte der Gasanschluss im Keller des Gebäudes geschlossen werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Evakuiert wurden das betroffene und die benachbarten Gebäude. Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde ein Bus zur Verfügung gestellt. Die Hamburger Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften der rund vier Stunden im Einsatz.

