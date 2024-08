Stand: 24.08.2024 11:59 Uhr Gasaustritt im Gymnasium Corveystraße in Lokstedt

Mitten in den Sommerferien musste die Feuerwehr am Sonnabendmorgen zum Gymnasium in der Corveystraße in Lokstedt ausrücken. Handwerker hatten im Keller der Schule eine Gasleitung beschädigt. Mitarbeitende vom Gasnetz Hamburg konnten die beschädigte Leitung schnell abdrehen. Anschließend wurde der Keller von der Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde niemand.

