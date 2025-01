Galerie der Hamburger Bürgermeister: Porträt von Klose hängt Stand: 31.01.2025 17:24 Uhr Im Hamburger Rathaus ist die Galerie der Porträts ehemaliger Erster Bürgermeister Hamburgs um ein Kunstwerk erweitert worden: Seit Freitag hängt dort das Gemälde von Hans-Ulrich Klose, der 2023 verstorben war.

Das Porträt Kloses wurde im Beisein der Familie und des Künstlers Johannes Duwe von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) enthüllt.

Bürgermeister wählen Stil und Farben selbst aus

Für die Tradition der Bürgermeisterporträts wählt jeder ehemalige Amtsinhaber den Kunst-Stil sowie Farben und Art des Gemäldes. Aufgehängt werden sie traditionell erst nach dem Tod oder zum 100. Geburtstag des früheren Regierungschefs.

Klose von 1974 bis 1981 Bürgermeister Hamburgs

Der am 14. Juni 1937 in Schlesien geborene Klose war von 1974 bis 1981 Bürgermeister in Hamburg. Später profilierte sich Klose im Bundestag als SPD-Fraktionschef und versierter Außenpolitiker. Innerparteilich gehörte er als Schatzmeister bis 1991 zum engsten Führungskreis der SPD. Bei der Bundestagswahl 2013 kandidierte er nach mehr als 30 Jahren und acht Wahlperioden nicht mehr. Klose starb am 6. September 2023 im Alter von 86 Jahren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.01.2025 | 19:30 Uhr