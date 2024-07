Sendedatum: 18.07.2024 18:00 Uhr Friedenszelt auf dem Ohlsdorfer Friedhof repariert

Das beschädigte Friedenszelt auf dem Ohlsdorfer Friedhof ist repariert. Freiwillige vom Bündnis des Friedensfestes haben die Zeltwände am Donnerstag mit buntem Klebeband, Ösen und Seilen geflickt. Unbekannte hatten sie vergangenen Sommer aufgeschlitzt. Mit dem zweiwöchigen Fest am Mahnmal für die Opfer des Bombenkriegs erinnert das Bündnis jedes Jahr rund um den Jahrestag an die Bombennächte von 1943.

