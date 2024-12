"Freiraum Ottensen": Im neuen Jahr beginnt der Verkehrsversuch Stand: 31.12.2024 12:19 Uhr 2025 beginnt der Verkehrsversuch für einen autoarmen Hamburger Stadtteil Ottensen. Er heißt "Freiraum Ottensen". Der Ortskern wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wer mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, bekommt dagegen mehr Platz.

Nach fünfjähriger Diskussion startet Ende 2025 Hamburgs erste Verkehrsberuhigung eines Ortskerns. Die Fahrbahnen der Bahrenfelder Straße und der Ottenser Hauptstraße werden auf rund vier Meter verengt, die Fußwege auf drei Meter verbreitert. Versenkbare Poller mit Kennzeichenerfassung lassen nur Anwohnerautos passieren. Fast alle Parkplätze fallen weg.

Beteiligte befriedet oder erschöpft

Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) sagte NDR 90,3: "Der schöne Spruch: Wer hohe Türme bauen möchte, muss lange am Fundament verweilen. Das haben wir getan, nicht nur Geld einsammeln und planen, sondern vor allen Dingen auch bei der Bürgerinnenbeteiligung." Tatsächlich sind die Beteiligten befriedet oder erschöpft und still. Von Berg: "Es ist immer wieder bestätigt worden, dass die Menschen dort in Ottensen so ein Verkehrsprojekt wollen. Es zeichnet sich nirgendwo ab, dass es im Moment hier in Altona so etwas noch mal geben wird."

Umbau kostet rund sieben Millionen Euro

Das Projekt sollte mal Vorbild werden, bleibt aber wohl einmalig. Auch weil der Straßenumbau rund sieben Millionen Euro kostet.

