Frau mit Schussverletzung: Polizei schließt Fremdverschulden aus

Stand: 20.07.2023 18:28 Uhr

In Hamburg-Dulsberg ist am Mittwochabend eine Frau mit einer Schussverletzung am Kopf lebensbedrohlich verletzt und gefunden worden. Ihr Lebensgefährte wurde verdächtigt, mittlerweile schließt die Polizei aber ein Fremdverschulden aus.