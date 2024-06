Stand: 01.06.2024 15:10 Uhr Frau bei Unfall auf A25 schwer verletzt - Hund vermisst

Bei einem Autounfall auf der A25 bei Curslack ist am Sonnabend eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war die Mitte 50 Jahre alte Fahrerin aus unbekannter Ursache in Richtung Hamburg in die Leitplanke gefahren. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Unfallauto und aus dem Wagen eines Ersthelfers liefen zwei Hunde auf die Autobahn. Rettungskräfte konnten einen davon einfangen, der Hund der verletzten Frau ist dagegen verschwunden.

