Stand: 17.10.2024 12:50 Uhr Forschung im Bereich 3D-Druck: Neubau für Fraunhofer-Einrichtung in Bergedorf

In der Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien in Bergedorf forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich 3D-Druck. Nun bekommt das Institut mit einem Neubau mehr Fläche für Forschung und Entwicklung. Am Donnerstag gab es den symbolischen ersten Spatenstich. Der dreigeschossige Bau und die Erstausstattung werden rund 42 Millionen Euro kosten. Die Summe teilen sich der Bund und die Stadt Hamburg. "Mit dem Neubau stärken wir die Forschung und Industrieproduktion nachhaltiger Produkte und ressourcenschonender Bauteile", so Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne).

