Flugzeugträger kommt heute in den Hamburger Hafen Stand: 18.11.2024 06:32 Uhr Heute erwartet Hamburg einen ungewöhnlichen Gast: Der Flugzeugträger HMS "Queen Elizabeth" der britischen Royal Navy legt für etwa eine Woche in Steinwerder an. Das Schiff wird an einer NATO-Übung teilnehmen.

Seit 13 Jahren war kein britischer Flugzeugträger mehr zu Gast im Hamburger Hafen. Insofern wird der Montagmorgen sicher ein Pflichttermin für sogenannte Shipspotter. Geplant ist, dass das Schiff mit seinen bis zu 1.400 Besatzungsmitgliedern Teufelsbrück gegen 7.30 Uhr passiert und gegen 7.45 Uhr den Altonaer Balkon - in den meisten Fällen kommen Schiffe allerdings etwas früher an.

Flugzeugträger macht am Kreuzfahrterminal Steinwerder fest

Festmachen soll der Flugzeugträger am Kreuzfahrtterminal Steinwerder, weil die Wasserschutzpolizei das Kriegsschiff dort besonders gut abschirmen kann, beispielsweise gegen Spionage. Taucherinnen und Taucher werden zuvor das Hafenbecken durchsuchen. Auch die Heimatschutzkompanie des Landeskommandos Hamburg soll das Schiff und das Areal in Steinwerder sichern. Ein "Open Ship" für die Hamburgerinnen und Hamburger gibt es aus Sicherheitsgründen nicht. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird am Dienstag aber mit einer Delegation an Bord gehen.

Eingeschränkter Schiffsverkehr auf der Elbe

Die HMS "Queen Elizabeth" wurde 2017 in Dienst gestellt. Der Flugzeugträger hat vor allem Senkrechtstarter an Bord, aber auch viele Hubschrauber - und ist entsprechend groß. Er hat eine Länge von 284 Metern und ist mit 73 Metern breiter als jeder Containerriese. Dadurch wird der Schiffsbetrieb auf der Elbe am Montagmorgen eingeschränkt sein.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.11.2024 | 19:30 Uhr