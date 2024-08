Zwei Schiffe der japanischen Marine im Hamburger Hafen Stand: 29.08.2024 18:37 Uhr Im Hamburger Hafen haben am Donnerstag zwei japanische Marineschiffe an der Überseebrücke festgemacht. Sie sind auf der Durchreise und laden am Wochenende zur Besichtigung ein.

Am 9. Mai dieses Jahres sind die Schulschiffe im japanische Kobe in See gestochen. Die "Kashima" und die "Shimakaze" gehören zur Ausbildungsflotte der japanischen Marine. An Bord befinden sich rund 600 Besatzungsmitglieder, davon rund 190 Kadettinnen und Kadetten.

Besichtigung möglich

Die beiden Schiffe kamen aus Valencia in Spanien und sollen am Montag um 10 Uhr Richtung Großbritannien aufbrechen. Am Sonnabend und Sonntag gibt es die Möglichkeit die Schiffe von 10 bis 15 Uhr beim Open Ship zu besichtigen.

