Schulschiff "Navio Escola Brasil" liegt im Hamburger Hafen Stand: 15.10.2024 16:41 Uhr Das brasilianisches Marine-Schulschiff "Navio Escola Brasil" hat am Dienstagmorgen im Hamburger Hafen festgemacht. Drei Tage lang wird es in der Hansestadt zu Besuch sein.

Die "Navio Escola Brasil" liegt nicht zum ersten Mal im Hamburger Hafen, für sie ist es bereits der 28. Besuch hier. Damit hält sie den Rekord für die meisten militärischen Schiffsbesuche in der Stadt. An Bord des brasilianischen Marine-Schul-schiffes sind 486 Soldatinnen und Soldaten. Darunter auch 200 Kadetten, die einen Teil ihrer Ausbildung dort absolvieren.

Zwei Tage lang "Open Ship"

Es wird auch ein sogenanntes Open Ship angeboten, das heißt, Interessierte können am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag an Bord des Schiffes gehen und es besichtigen. Am Freitagmorgen um 9 Uhr holt die Besatzung dann den Anker der "Navio Escola Brasil" ein und das Schiff wird gen Amsterdam ablegen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.10.2024 | 19:30 Uhr