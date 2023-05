Flughafen Hamburg: Bauarbeiten haben Folgen für Anwohner Stand: 24.05.2023 11:55 Uhr Demnächst wird wieder an den Start- und Landebahnen am Hamburger Flughafen gearbeitet. Mit Folgen für die Anwohnenden.

Im Juni wird es in Alsterdorf und Norderstedt häufiger laut als sonst, weil dann alle Flüge über diese Gebiete ankommen und abheben. Grund dafür ist, dass in der Zeit vom 31. Mai bis zum 28. Juni die obersten Schichten der Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn erneuert werden.

"So bleiben die Pisten sicher nutzbar für den Flugbetrieb - das hat oberste Priorität am Flughafen Hamburg", sagte Martin Borstelmann, Projektleiter am Hamburg Airport am Mittwoch. "Wir achten darauf, dass diese Termine außerhalb der Ferienzeiten liegen."

An der Kreuzung wird nachts gearbeitet

Auch am Kreuzungspunkt der beiden Bahnen muss gearbeitet werden. Da dafür tagsüber der gesamte Flugbetrieb eingestellt werden müsste, werden Nachtarbeiten notwendig sein.

Nach den Sommerferien sind Niendorf und Langenhorn betroffen

Die zweite Bahn wird dann nach den Sommerferien gesperrt. Vom 30. August bis zum 27. September können Alsterdorf und Norderstedt aufatmen und es wird über Niendorf und Langenhorn lauter. Wenn beide Deckschichten erneuert sind, soll es in den kommenden Jahren jeweils nur kurze Sperrungen für Bauarbeiten geben.

