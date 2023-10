Flüchtlingszahlen: Senat sieht Hamburg am Limit Stand: 06.10.2023 15:00 Uhr Weit mehr als 1.000 Menschen kommen derzeit jeden Monat neu nach Hamburg. Der Senat sagt jetzt, so könne es nicht weitergehen. Man sei am Limit angekommen, die Flüchtlingszahlen müssten runter.

Rund 46.000 Menschen leben in Hamburg gerade in öffentlichen Unterkünften. Und im Durchschnitt alle zehn Tage muss die Stadt eine neue Unterkunft eröffnen, wie Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) am Freitag sagte. Gemeinsam mit Innensenator Andy Grote (SPD) kommt sie deshalb zu dem Schluss, man dürfe die Stadt - die schon unglaublich viel geleistet habe in Sachen Integration - nicht überforden. Und genau das würde passieren, wenn es mit den Flüchtlingszahlen so weitergehe, sagten die beiden Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Für Verschärfung der europäischen Grenzkontrollen

Deshalb unterstützen sie den Kurs der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik. Dazu zählt aus Hamburger Sicht vor allem, die europäischen Grenzkontrollen auf den Flucht-Routen zu verschärfen. Besonders auf der neuen Balkan-Route, die über Bulgarien und Ungarn führt.

Kritik an Finanzminister Lindner

Hart gingen Grote und Schlotzhauer dagegen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ins Gericht - aus ihrer Sicht dreht Lindner gerade jetzt den Geldhahn zu, wo die Länder und Kommunen es am Dringendsten für die Integration brauchen.

