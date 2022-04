Flüchtlinge aus der Ukraine: Keine Warteschlangen mehr Stand: 13.04.2022 17:11 Uhr In Hamburg hat der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine vor Ostern etwas nachgelassen. Laut Sozialbehörde kommen täglich bis zu 300 Kriegsflüchtlinge in der Stadt an. Vor einigen Wochen waren es noch wesentlich mehr.

Vor dem Info-Punkt des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs steht eine kleine Menschentraube, aber es gibt kein Gedränge. Ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher helfen bei der Weiterreise, oder auch mit einer Vermittlung zum Arzt oder zur Ärztin. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Wasser und etwas Süßes. Viel haben die Menschen aus der Ukraine nicht dabei. Oft nur eine Reisetasche mit dem Nötigsten was sie bei ihrer Flucht mitnehmen konnten.

AUDIO: Weniger Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Hamburg (1 Min) Weniger Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Hamburg (1 Min)

Ein ähnliches Bild gibt es derzeit vor der Ausländerbehörde in der Hammer Straße: Zu Beginn des Flüchtlingsstroms war hier eine Fahrspur vor dem Gebäude gesperrt, um genug Platz für die Wartenden zu schaffen. Zwei Toilettenhäuschen sind noch da und unter einem Pavillon stehen Ehrenamtliche mit Verpflegung und Babysachen bereit, aber es gibt keine Warteschlangen.

Viele kommen privat unter

Laut Sozialbehörde halten sich rund 16.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Hamburg auf. 5.000 davon in öffentlichen Unterkünften, der Rest ist privat oder in Hotels untergekommen. Und es gibt ausreichend Platz für weitere Neuankömmlinge, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Die zentrale Aufnahme in den Messehallen ist schon seit der vergangenen Woche wieder leer.

