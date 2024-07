Stand: 16.07.2024 12:56 Uhr Filmfest Hamburg: Freier Eintritt am Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, gilt beim Filmfest Hamburg freier Eintritt für alle Vorstellungen. Das hat die neue Festivalchefin Malika Rabahallah am Dienstag verkündet. Die Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro trägt die Kulturbehörde. Außerdem wünscht sich Rabahallah, dass der Alsterpavillon zum Festivalzentrum werden soll. Das Programm für das Filmfest wird im Spätsommer vorgestellt. Los geht das Festival am 26. September und dauert bis 5. Oktober.

