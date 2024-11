Stand: 01.11.2024 21:13 Uhr Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Eidelstedt

Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitagabend einen Wohnungsbrand in Eidelstedt gelöscht. Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Alpenrosenweg ausgebrochen. Anwohner hatten das bemerkt und den Notruf gewählt. Laut Feuerwehr brannten in der Wohnung vor allem Möbel. Einsatzkräfte konnten den Brand innerhalb einer halben Stunde löschen. Verletzt wurde niemand.

