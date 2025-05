Stand: 05.05.2025 15:45 Uhr Feuerwehr löscht Brand auf Dach in Langenhorn

Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagnachmittag in Langenhorn: Im Oehleckerring hatte das Flachdach eines Anbaus an einer Tischlerei Feuer gefangen. Zwei Löschzüge waren im Einsatz, dichter Rauch zog über das Gelände. Die Tischlerei selbst blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

