Stand: 10.06.2024 12:06 Uhr Feuerwehr Hamburg: Sind gut auf Fußball-EM vorbereitet

Die Hamburger Feuerwehr Hamburg fühlt sich gut vorbereit für die am Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft. Gemeinsam mit anderen Ämtern und Behörden seien Sicherheits- und Verkehrskonzepte entwickelt worden, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. In Hamburg werden fünf Spiele im Volksparkstadion ausgetragen, vier Spiele in der Gruppenphase und ein Viertelfinalspiel. Auf dem Heiligengeistfeld stehen eine Fan Zone und ein großes Public-Viewing-Gelände für Zehntausende Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.06.2024 | 12:00 Uhr