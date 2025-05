Stand: 14.05.2025 08:16 Uhr Feuer in Wohnunterkunft in Eidelstedt

Mehrstündiger Einsatz für die Feuerwehr in Eidelstedt: In der Hinschstraße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einer Wohnunterkunft ausgebrochen. 40 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, eine Person wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Mehrere Wohnungen sind aber unbewohnbar.

