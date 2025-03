Stand: 31.03.2025 20:59 Uhr Feuer in Kirchwerder: Haus wohl nicht zu retten

Die Hamburger Feuerwehr ist am Montagabend zu einem größeren Einsatz nach Kirchwerder ausgerückt. Gegen 20 Uhr brach in einem Einfamilienhaus am Kirchwerder Hausdeich ein Feuer aus. Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort ankamen, brannte der Neubau schon lichterloh. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Das Haus ist aber offenbar nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr war am Abend mit rund 50 Kräften im Einsatz. Wie genau das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

