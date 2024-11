Stand: 22.11.2024 13:24 Uhr Festnahmen nach Autoaufbrüchen am Flughafen

Nach einer Serie von Autoaufbrüchen hat die Hamburger Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die 17 und 18 Jahre alten Männer sollen in den vergangenen drei Wochen mehr als 20 Autos aufgebrochen haben - und zwar in den Parkhäusern am Hamburger Flughafen. Dabei schlugen sie eine Scheibe ein und stahlen Wertgegenstände aus dem Wageninneren. Die Beamten und Beamtinnen kamen den Verdächtigen durch umfangreiche Ermittlungen auf die Spur.

