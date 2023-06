Schulbehörde will 500 Millionen Euro in den Osten investieren Stand: 05.06.2023 17:29 Uhr Eine halbe Milliarde Euro will die Schulbehörde in den kommenden zehn Jahren in den Hamburger Osten investieren. Mit einem besseren Schulangebot will die Stadt dort auch mehr junge Familien hinlocken.

Bis zu 20.000 neue Wohnungen sollen langfristig im Hamburger Osten entstehen. Damit bildet der östliche Teil des Bezirks Hamburg-Mitte das zurzeit wohl größte Stadtentwicklungsgebiet Hamburgs. Vor diesem Hintergrund kommt der Schulentwicklungsplanung in dieser Region eine besondere Bedeutung zu.

Rabe: "Die Mischung in den Stadtteilen muss stimmen"

Besonders für die Stadtteile Hamm, Horn, Billbrook, Billstedt und Öjendorf haben der Bezirk und der Senat das Ziel, dass die Mischung stimmt, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag. "In der Tat wünschen wir uns in allen Stadtteilen Hamburgs, dass Arm und Reich, aber auch Menschen mit und ohne Zuwanderungs-Hintergrund in einer bunten Mischung leben und ihre Kinder zur Schule schicken", ergänzte der Senator.

Schulen sollen Familien anlocken

Die angedachten 500 Millionen Euro für den Schulbau im Osten des Bezirks sind mehr oder weniger auch ein Lockmittel. Indem man die Schulen "auch zu Hinguckern ausbaue", wolle man erreichen, dass viele Menschen davon überzeugt werden, dass es sich lohne in diese Gegend zu ziehen - um dort gute Bildung zu bekommen, so Rabe.

Einrichtungen und Angebote für den ganzen Stadtteil

Ein Beispiel dafür ist die Grundschule "Am Schleemer Park" in Billstedt. Der Großteil wird ab dem kommenden Jahr abgerissen. Und für fast 40 Millionen Euro soll die Schule dann komplett neu entstehen - mit vielen Einrichtungen für den Stadtteil und Hilfsangeboten zum Beispiel für geflüchtete Schüler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.06.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule