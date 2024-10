Fehlendes Personal: Weiteres Hamburger Pflegeheim muss schließen Stand: 01.10.2024 06:10 Uhr Keine guten Nachrichten für Menschen, die in Hamburg auf der Suche nach einem Pflegeheim sind: Nach Informationen von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal schließt bis Ende November ein weiteres Pflegeheim. Es ist bereits das dritte in diesem Jahr. Branchenkennerinnen und -kenner erwarten noch mehr Heimschließungen.

Im aktuellen Fall geht es um das Pflegeheim Amarita im Hamburger Stadtteil Hohenfelde. In einem Schreiben an die Bewohnerinnen und Bewohner heißt es, die Schließung sei die einzige noch tragbare wirtschaftliche Lösung. Ein Problem für das Haus sind vor allem die fehlenden Pflegefachkräfte. Deshalb musste es seine Platzzahl bereits von weit über 300 auf 200 verkleinern. Denn in Hamburg gelten noch strikte Vorgaben, wie viele Fachkräfte in Pflegeheimen arbeiten müssen. Fehlen die, muss das Heim sein Angebot reduzieren und gerät dadurch schnell in wirtschaftliche Schieflage.

Betreiber sehen Heime vor dem Kollaps

Der Hamburger Senat will nach NDR Informationen zwar heute eine Reform dieser Regeln beschließen. Den Pflegeheim-Betreibern geht sie aber nicht weit genug. Sowohl die privaten Betreiber, als auch die Wohlfahrtsverbände sagen: Die neuen Vorgaben seien bürokratisch und praxisfern. Und die Pflegeheim-Betreiber seien an der Reform nicht beteiligt worden. Sie befürchten, dass die Heime in Hamburg vor dem Kollaps stehen und die Versorgungssicherheit massiv gefährdet ist.

Bundesweit wurden mehr als 1.000 Heime geschlossen

Hamburg steht mit dem Problem nicht allein: Bundesweit sind seit Anfang vergangenen Jahres mehr 1.000 Heime geschlossen worden oder mussten ihre Platzzahl reduzieren. Die Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner des Amarita-Pflegeheims in Hohenfelde haben bis Ende November Zeit einen neuen Pflegeplatz zu finden.

