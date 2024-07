Personalmangel: Diakonie schließt zwei Pflegeheime in Hamburg Stand: 05.07.2024 07:13 Uhr Auf der einen Seite fehlen Fachkräfte, auf der anderen Seite steigt die Zahl der Pflegebedürftigen - jetzt müssen in Hamburg zwei Pflegeheime der Diakonie schließen. Grund dafür ist der Personalmangel.

Das Heinrich-Sengelmann-Haus in St. Georg und das Seniorenhaus Matthäus in Winterhude schließen Anfang des nächsten Jahres. Das teilte die Diakoniestiftung Alt-Hamburg mit. Damit fallen mehr als 200 Plätze für Pflegebedürftige weg.

Rund 1.300 Plätze fehlen bereits

Bereits jetzt fehlen in Hamburg laut Diakonie 1.300 Plätze in Pflegeheimen. Wegen des fehlenden Personals seien in den beiden Standorten jetzt schon nicht alle Plätze belegt. So sei auf Dauer kein wirtschaftlicher Betrieb möglich, bedauerte Jörg Röskam, Geschäftsführer der Diakoniestiftung Alt-Hamburg.

Sozialbehörde diskutiert Senkung der Fachkraftquote

Die Schließung der beiden Einrichtungen ist ein Alarmsignal, sagte Stefan Rehm, Vorstand der Diakonie Hamburg. Er hofft, dass bald schon die Fachkraftquote in den Pflegeheimen gesenkt wird. Überlegungen dazu gibt es offenbar in der Sozialbehörde. Bis jetzt gilt, dass jede zweite Stelle mit einer ausgebildeten Fachkraft besetzt sein muss, andernfalls müssen Plätze frei bleiben.

Umzug ins Haus St. Johannis / St. Nikolai

Den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtungen in St. Georg und Winterhude werden Plätze in anderen Häusern der Stiftung angeboten. Voraussichtlich ab Oktober gibt es ausreichend Plätze im sanierten Haus St. Johannis / St. Nikolai im Mittelweg in Harvestehude, teilte die Diakoniestiftung Alt-Hamburg mit.

