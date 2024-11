Stand: 14.11.2024 17:54 Uhr Fehlalarm sorgt für Aufregung im Marktkauf-Center Bergedorf

Im Marktkauf-Center Bergedorf hat es am späten Donnerstagnachmittag einen Feueralarm gegeben. Kundinnen und Kunden wurden über Lautsprecher aufgefordert, das Einkaufszentrum zu verlassen. In einigen Bereichen ging auch die Sprinkleranlage an, wie die Polizei NDR 90,3 mitteilte. Die Feuerwehr konnte dann aber vor Ort schnell klären, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

