Stand: 28.07.2024 16:42 Uhr Falscher Feuerwehrmann sammelt Spenden in Hamburg

In Hamburg hat am Sonntag ein falscher Feuerwehrmann Spenden gesammelt. Er ging in Langenhorn in Uniform an Haustüren und bat um Geld für Auszubildende. Für einen unmittelbaren Geldeinzug hatte er sogar die technische Ausstattung bei sich. Eine Bewohnerin wurde misstrauisch und meldete diesen Vorfall. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass keine Mitglieder um Spenden an Haus- oder Wohnungstüren bitten.

