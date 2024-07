Falsche Polizisten in Hamburg gefasst Stand: 19.07.2024 16:10 Uhr Sie klingelten bei älteren Menschen, um angeblich die Wohnung nach einem Einbruch zu überprüfen. Mit dieser Masche sind jetzt zwei falsche Polizeibeamte in Hamburg aufgeflogen.

Die Serie begann im Juni: Da standen wiederholt zwei freundliche Polizisten in Zivil vor der Tür und erklärten, es sei eingebrochen worden. Sie würden sich gern in der Wohnung umsehen und Wertsachen überprüfen. Diese entwendeten sie dann in mehreren Fällen selbst.

Gefälschte Polizeiausweise sichergestellt

Am Donnerstag war das kriminelle Duo in Uhlenhorst und Rissen aktiv, dann klickten die Handschellen. Die Polizei traf auf zwei 44 und 46 Jahre alte Männer, die mit einem Mietwagen unterwegs waren. Bei ihnen wurde Beweismaterial sichergestellt, darunter ein gefälschter Polizeiausweis.

Beide Männer sitzen jetzt im Untersuchungsgefängnis. Nun wird geprüft, für wie viele Taten sie noch verantwortlich sind. Die Polizei rät, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen, ohne deren Berechtigung zu prüfen. Wer sich unsicher ist, sollte einen vertraute Personen aus der Nachbarschaft hinzuziehen oder das nächste Polizeikommissariat anrufen.

