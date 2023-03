Fahrbahnabsackungen auf der A7 in Hamburg: Reparatur beendet Stand: 11.03.2023 09:08 Uhr Auf der A7 in Hamburg sind am Dienstag zwei Fahrbahnabsackungen entdeckt worden - eine nördlich und eine südlich der Elbe. In den darauffolgenden Tagen kam es wegen der Reparaturarbeiten zu erheblichen Einschränkungen auf der Autobahn in Richtung Norden.

Für die Arbeiten wegen der Absackung nördlich der Elbe zwischen Bahrenfeld und Volkspark in Richtung Norden wurde die A7 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Freitag auf Sonnabend in diesem Bereich komplett gesperrt. Bis Freitag rollte der Verkehr Richtung Norden auf nur zwei Streifen.

Reparatur zwischen Hausbruch und Waltershof beendet

Auch die Reparatur der Absackung südlich der Elbe zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof führte zu Einschränkungen. Im Bereich Waltershof war der Hauptverkehrsstreifen Richtung Norden bereits seit Montagnachmittag gesperrt. Bis Donnerstagmorgen konnte der Verkehr dort nur über zwei Streifen rollen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, können die Spuren zwischen Hausbruch und Waltershof wieder regulär genutzt werden.

