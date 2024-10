Stand: 10.10.2024 15:20 Uhr FC St. Pauli verliert Testspiel bei Hannover 96

Auch zwei Treffer von Scott Banks haben die Niederlage des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli im Testspiel beim Zweitligisten Hannover 96 am Donnerstag nicht verhindert. Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 2:3 (1:1) in Hannover in der 29. und 51. Minute die Treffer für die Hamburger. Für die Gastgeber war Andreas Voglsammer (38. und 49.) zweimal erfolgreich. Hannovers Siegtor erzielte Thaddäus Momuluh in der 55. Minute.

