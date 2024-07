Stand: 23.07.2024 06:57 Uhr FC St. Pauli muss Testspiel im Trainingslager absagen

Der FC St. Pauli muss eines von zwei geplanten Testspielen in seinem Trainingslager am Mittwoch absagen. Mehrere Spieler seien noch nicht richtig fit. Gestrichen wurde die Partie am Mittwochmittag gegen den kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica. Das Testspiel gegen den französischen Erstligisten Olympique Lyon am Abend soll jedoch stattfinden.

