Ex-Freundin entführt und vergewaltigt: Mehr als zehn Jahre Haft Stand: 31.01.2024 13:40 Uhr Das Hamburger Landgericht hat am Dienstag einen 54-jährigen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin nach der Trennung entführt und vergewaltigt hatte. Er kommt jetzt für zehneinhalb Jahre ins Gefängnis.

23 Jahre waren der Angeklagte und seine Ex-Freundin ein Paar. Dann wollte sie nicht mehr und die damals 39-Jährige trennte sich von dem Mann. Damit begann ihr Martyrium: Der Angeklagte wollte die Beziehung mit Gewalt zurück. Im April 2020 lockte er seine Ex-Freundin in Eidelstedt in sein Auto und fuhr mit ihr in einen Wald. Dort schlug und fesselte er sie. Die Frau sagte im Prozess, dass sie um ihr Leben gefleht habe. Der Angeklagte ließ sie erst einmal wieder frei.

Ex-Freundin sechs Tage lang festgehalten

Doch nur wenige Tage später gab es dann eine zweite Entführung: Der 54-Jährige lauerte der Frau in einer Tiefgarage auf, zwang sie ins Auto und fuhr mit ihr ins niedersächsische Nordhorn, wo er sie in einer Wohnung einsperrte. Sechs Tage war die Frau in der Gewalt des Mannes. Dann konnte die Polizei sie befreien.

Bewährungsstrafe für Sohn des Angeklagten

Bei der zweiten Entführung soll der erwachsene Sohn des Angeklagten ihm geholfen haben. Der Sohn sei psychisch unter Druck gewesen, hieß es im Urteil. Der 27-Jährige bekam eine Bewährungsstrafe.

