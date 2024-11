Evangelischer Kirchentag kommt 2029 nach Hamburg Stand: 06.11.2024 06:27 Uhr Der 41. Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) 2029 findet in Hamburg statt. Die Nordkirche und der Hamburger Senat hatten eine entsprechende Einladung ausgesprochen, die das Präsidium des Kirchentages jetzt angenommen hat.

Hamburg hat bereits zum fünften Mal den Kirchentag zu Gast. Das erste Mal war im Jahr 1953, danach folgten 1981, 1995 und 2013. Dass es in fünf Jahren wieder klappt, freut Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besonders. Denn vor dann genau 500 Jahren hat Hamburg die Stadt- und Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen angenommen, die 1529 religions-, bildungs- und sozialpolitische Reformen auf den Weg brachte.

Kirchentag wird "heute mehr denn je" gebraucht

Hamburg stehe für Weltoffenheit und Aufbruchstimmung, für Begegnung und Toleranz, sagt Kristin Jahn, die Generalsekretärin des Kirchentags. Sie könne sich keine bessere Stadt vorstellen, um zu feiern und zu diskutieren. Auch die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt, begrüßte die Entscheidung: Angesicht der vielen Herausforderungen von der Klimakrise über den Krieg in der Ukraine bis hin zum Nahost-Konflikt, brauche es den Kirchentag "heute mehr denn je".

Nächster Evangelischer Kirchentag in Hannover

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt. Zehntausende Menschen aus dem In- und Ausland sowie aus unterschiedlichen Konfessionen und Religionen kommen dabei zusammen. Der 39. DEKT wird vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover gefeiert. Im Jahr 2027 soll der 40. DEKT in Düsseldorf stattfinden.

